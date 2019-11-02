Шикарный вид: Даша Астафьева подразнила фанов глубоким декольте

Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Playboy Даша Астафьева снялась в очередной откровенной фотосессии.

Несколько кадров артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На снимках Даша предстала в сексуальном образе: черных колготах с имитацией чулок и лиловом корсете с экстремальным декольте, который подчеркивает пышную грудь певицы.

Автором пикантных кадров выступила киевский фотограф Диана Дубовая.

"Есть люди, рядом с которыми, я понимаю, что "о фотографии" равно как и "о сексе" я знаю все. А именно ничего", - написала под снимками Астафьева.

Поклонники певицы принялись бурно обсуждать публикации. Они отмечают невероятную красоту Даши, в частности ее роскошное декольте.

"Ну какая же вы соблазнительная", "Мне нравятся у вас только глаза", "Ну разве можно быть такой красивой?", "Настолько сексуально и в то же время чувственно", "Даша вы просто космос!", "Шикарный вид", "Огонь", "Даша, ты секс символ моей юности, взрослой жизни и будущей старости", - восхищаются фаны в комментариях.

Ранее Даша Астафьева призналась, что в детстве была "гадким утенком" и часто из-за этого страдала от издевательств со стороны одноклассников.

Также певица призналась, что один очень влиятельный человек хотел ее содержать. Мужчину даже не смутил тот факт, что Даша уже несколько лет счастлива в отношениях с бизнесменом Артемом Кимом.

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