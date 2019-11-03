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Яма и Могилевская вышли на паркет "Танців з зірками" спустя 13 лет: как выступила пара

Певица становилась участницей шоу трижды, и два раза - с Владом Ямой

воскресенье, 3 ноября 2019, 23:37
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Вечером 03.11.19 в эфире канала "1+1" прошел 11 выпуск шоу Танці з зірками-2019, который еще больше приблизил его участников к финалу. Специальными гостями эфира стали не только певица Tayanna и ведущая "звездного балкона" Регина Тодоренко, но и поп-исполнительница Наталья Могилевская. На этот раз артистка вернулась на проект не с песней а с танцем.

Примечательно, что пару Могилевской составил член жюри Влад Яма, который был ее партнером на этом же шоу 13 лет назад. В 2006 году пара стала одной из самых успешных на проекте и по его итогам заняла 2 место.

Всего в шоу "Танці з зірками" Наталья Могилевская участвовала трижды - при этом два раза с Владом Ямой (2006 и 2007 годы, оба раза пара занимала 2 место). Третий раз певица вышла на паркет в 2017 году с партнером Игорем Кузьменко (Влад Яма уже был членом жюри). За третьим разом Могилевской таки удалось победить и получить заветный кубок.

Несмотря на большое количество успешных выступлений за время участия на проекте, самым известным остался тематический номер Натальи Могилевской и Влада Ямы 2007 года - самба в стиле кинофильма "Маска".

Любопытен и тот факт, что в 2007 году одно из мест членов жюри "Танців з зірками" так же занимал именитый балетмейстер Григорий Чапкис, который в 2019-м вернулся на один выпуск как приглашенный гость, но в итоге снова стал постоянным судьей.

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