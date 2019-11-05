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Думала, такое бывает только в фильмах: молодая избранница Павлика рассказала о важной дате

Влюбленные отметили годовщину отношений

вторник, 5 ноября 2019, 14:20
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Украинский певец Виктор Павлик и его молодая возлюбленная Екатерина Репяхова отметили 4-ю годовщину отношений.

Об этом избранница артиста рассказала на своей странице в Instagram, показав сюрприз от любимого. На кадрах ролика видно, как Виктор несет возлюбленной букет роз, а затем вручает его.

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Публикация от Repyakhova Ekaterina (@repyahovakate)

"4 года назад высшие силы сказали мне купить билет на поезд в Николаев и поехать на концерт к любимому артисту. Я купила огромный букет цветов и пришла на концерт, а после мы встретились в одном отеле случайно, а дальше вы сами знаете...Если бы это не случилось со мной, я бы думала, что такое бывает только в фильмах. Верьте в судьбу. Верьте в любовь. Верьте в себя. Нам сегодня 4", - написала Катя.

Напомним, что Виктор Павлик был трижды женат. Впервые он женился в 18 лет на женщине по имени Лида, которая родила ему сына Сашу. Второй женой артиста стала женщина по имени Светлана из Узбекистана, с которой он прожил в браке 8 лет. От этого брака у Виктора есть дочь Кристина. Третья жена Лариса подарила певцу сына Павла, у которого в прошлом году обнаружили онкологию.

Несколько лет назад Виктор Павлик ушел от третьей супруги к своей поклоннице, которая в последствии стала его концертным директором. По словам певца, эта встреча стала "судьбоносной".

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