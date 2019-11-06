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Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев: что известно о ее состоянии

Кинодива перенесла ишемический инсульт

среда, 6 ноября 2019, 18:07
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Легендарная французская актриса, дважды обладательница премии "Сезар" за лучшую женскую роль Катрин Денев госпитализирована в Париже.

76-летняя кинодива попала в больницу в ночь со вторника на среду, а 6 ноября LeFigaro сообщил, что актриса перенесла ишемический инсульт. Более точных данных о состоянии Денев пока нет.

Катрин Денев прославилась на весь мир после выхода мюзикла "Шербурские зонтики". Позднее имели грандиозный успех такие фильмы, как "Отвращение", "Девушки из Рошфора", "Апрельские безумства", "Ослиная шкура", "Сирена с "Миссисипи", "Последнее метро", "Место преступления", "Завтрак с незнакомцем" и многие другие.

Напомним, что летом этого года Денев прилетала в Украину. Катрин приняла участие в Одесском международном кинофестивале, который проходил с 12 по 20 июля.

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