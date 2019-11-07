Идеальная мамочка: Лилия Подкопаева вызвала восторг у фанатов снимком с новорожденной дочерью

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева показала фото с новорожденной дочкой, которая появилась на свет 19 сентября.

Трепетный кадр молодая мама опубликовала в личном микроблоге. Ни снимке Лилия держит кроху на руках и при этом счастливо улыбается. В своем посте Лилия порассуждала на тему воспитания детей, опубликовав цитату из книги К.Гонсалеса "Подарок на всю жизнь".

"Невозможно избаловать ребенка, испортить его, уделяя ему слишком много внимания. Портят детей совершенно по-другому. Их портят, когда бьют, оскорбляют, насмехаются над ними игнорируют плач. Напротив, обращая на ребенка внимание, нося его на руках, лаская, утешая, разговаривая с ним, целуя его, улыбаясь ему, мы воспитываем ребенка хорошо и очень правильно", - написала Подкопаева.

Поклонники в комментариях стали писать исключительно комплименты, называя 41-летнюю спортсменку "идеальной мамочкой".

"Божественно красивая картина", "Идеальная мамочка", "Такие классные", "Совершенно точно. Вы - умница", "Счастливая мамочка", "Лучший кадр на земле", "Как же тебе идет материнство, сколько тепла и нежности", - пишут фаны.

Напомним, о беременности Подкопаевой стало известно в марте этого года. Девочка стала первым совместным ребенком для Лилии и ее возлюбленного Игоря Дубинского. Также гимнастка воспитывает двух детей от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным.

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