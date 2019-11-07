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Идеальная мамочка: Лилия Подкопаева вызвала восторг у фанатов снимком с новорожденной дочерью

Трепетный кадр молодая мама опубликовала в Instagram

четверг, 7 ноября 2019, 17:28
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева показала фото с новорожденной дочкой, которая появилась на свет 19 сентября.

Трепетный кадр молодая мама опубликовала в личном микроблоге. Ни снимке Лилия держит кроху на руках и при этом счастливо улыбается. В своем посте Лилия порассуждала на тему воспитания детей, опубликовав цитату из книги К.Гонсалеса "Подарок на всю жизнь".

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Публикация от LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official)

"Невозможно избаловать ребенка, испортить его, уделяя ему слишком много внимания. Портят детей совершенно по-другому. Их портят, когда бьют, оскорбляют, насмехаются над ними игнорируют плач. Напротив, обращая на ребенка внимание, нося его на руках, лаская, утешая, разговаривая с ним, целуя его, улыбаясь ему, мы воспитываем ребенка хорошо и очень правильно", - написала Подкопаева.

Поклонники в комментариях стали писать исключительно комплименты, называя 41-летнюю спортсменку "идеальной мамочкой".

"Божественно красивая картина", "Идеальная мамочка", "Такие классные", "Совершенно точно. Вы - умница", "Счастливая мамочка", "Лучший кадр на земле", "Как же тебе идет материнство, сколько тепла и нежности", - пишут фаны.

Напомним, о беременности Подкопаевой стало известно в марте этого года. Девочка стала первым совместным ребенком для Лилии и ее возлюбленного Игоря Дубинского. Также гимнастка воспитывает двух детей от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным.

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