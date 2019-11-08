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Эшли Грэм раскрыла пол своего первенца: кого ждет известная plus-size модель

Модель проговорилась на шоу Эллен Дедженерес

пятница, 8 ноября 2019, 11:15
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Американская plus-size модель Эшли Грэм, которая совсем скоро родит первенца, раскрыла пол будущего малыша. Это произошло на шоу Эллен Дедженерес.

Так, в ходе выпуска телеведущая задавала модели вопросы, на которые требовалось быстро отвечать. В конце Эллен спросила у Эшли, кого она ждет – мальчика или девочку, на что будущая мама сказала: "Мальчика". Этот фрагмент Грэм выложила в своем Instagram.

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Публикация от (@ashleygraham)

Напомним, что о беременности 32-летней plus-size модели стало известно в августе этого года. Знаменитость вместе с мужем Джастином опубликовала видео, где сообщили о грядущем пополнении в семье.

Эшли Грэм и Джастин Эрвин познакомились в 2009 году. Пара поженилась 14 августа 2010 года.

Эшли Грэм – модель мирового уровня. Она представляет коллекции знаменитых дизайнеров и не боится сниматься даже в нижнем белье. Ее тонкая талия и широкие бедра делают ее весьма аппетитной.

  • Украинская певица Наталка Карпа, которая вот-вот впервые станет мамой, рассекретила пол малыша. Примечательно, что до недавнего времени об этом не знал никто из будущих родителей. Пол ребенка по их просьбе врачи держали в секрете.
  • СМИ облетела новость, что 70-летний голливудский актер Ричард Гир и его 36-летняя жена Алехандра Сильва снова станут родителями. Говорят, малыш должен родиться следующей весной.

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