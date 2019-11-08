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Хотели быть вместе: лучшая подруга Уитни Хьюстон рассказала о романе с покойной певицей

В 80-х певица состояла в романтических отношениях с девушкой

пятница, 8 ноября 2019, 13:26
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Робин Кроуфорд была лучшей подругой, привратником и ближайшим доверенным лицом Уитни Хьюстон. В новой книге мемуаров "Песня для тебя: моя жизнь с Уитни Хьюстон" 58-летняя женщина признается, что в начале 80-х она также была романтической партнершей певицы.

"Я хотела выразить ей уважение и поделиться историей о том, кем она была до славы", - цитирует Кроуфорд издание People.

Робин познакомилась с Уитни в летнем лагере в 1980 году, когда им было 19 и 17 лет. С тех пор она заботилась о певице в течение следующих двух десятилетий, когда та стала мировой суперзвездой.

"Мы хотели быть вместе, и это означало только нас", - говорит Кроуфорд.

Но подписав контракт с Клайвом Дэвисом в 1982 году, Хьюстон закончила физическую часть их отношений, подарив подруге Библию.

"Она сказала, что мы больше не должны поддерживать физический контакт, потому что это сделает нашу жизнь еще более трудной, - пишет Кроуфорд. - Она сказала, что если люди узнают о нас, они используют это против нас. В 80-е годы так это и происходило".

Также на отношения девушек повлияло давление со стороны семьи Уитни, в том числе ее матери, певицы Сисси Хьюстон.

"Ее мать сказала, что для двух женщин неправильно быть такими близкими. Но мы были", - говорит Кроуфорд.

Их близость породила спекуляции о сексуальности Уитни, но Кроуфорд заявляет, что они никогда не позиционировали себя как лесбиянок, а просто "жили своей жизнью и надеялись, что так будет всегда".

"Уитни знала, что я любила ее, и я знаю, что она любила меня, - говорит Кроуфорд. - Мы действительно значили все друг для друга. Мы поклялись поддерживать друг друга".

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