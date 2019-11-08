Скандальная MARUV выпустила трек из нового альбома: фаны назвали его мистическим

Украинская певица MARUV, которая попала в скандал из-за премии MTV в категории "Лучшая российская певица", презентовала первый трек из нового мини-альбома Hellcat Story.

Композиция получила название To Be Mine и уже доступна к прослушиванию. Обложка сингла выполнена в красных тонах, на ней Анна изображена с вампирским глазом.

На создание ЕР певицу вдохновила украинская книжка, которую она прочитала еще в школе.

"Это было мое наказание от учительницы по украинской литературе в школе, она меня заставила ее прочитать. Я вообще читать не очень люблю, я больше люблю слушать. А эта книжка мне очень понравилась, и спустя много лет я почему‑то ее вспомнила. Она меня вдохновила на создание такого музыкального сериала. Эпизод 1 - это первая песня, эпизод 2 - вторая и так далее. Всего будет четыре серии - четыре клипа и четыре трека", - рассказала MARUV.

Певица добавила, что все треки альбома записаны на английском языке, но в некоторых синглах будут "вставочки" португальского, русского и украинского.

Поклонники прослушав песню To Be Mine сразу назвали ее "мистической". Некоторые считают, что композиция звучит как саундтрек к фильму.

"Прям музыка к фильму. Мне нравится", "Очень мистический трек. Неординарно, необычно", "Звучит как афигенный саундтрек какого-нибудь фильма", "Гоголь", "Очень атмосферная песня. Сразу вспомнились "Леденящие душу приключения Сабрины", эта песня была бы не плохим саундтреком к новому сезону", - комментируют фаны певицы.

MARUV, которая отказалась представлять нашу страну на Евровидении-2019, прокомментировала новые правила Национального отбора. Артистка считает, что это условие "ограничивает свободы человека".

Также смотрите на The Lime провокационный клип MARUV на песню "Между нами". В кадрах новой видеоработы певицы уже традиционно позируют танцовщицы балета с различными сочными фруктами.

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