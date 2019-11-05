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У MARUV объяснили шумиху вокруг ее звания "Лучшей российской певицы"

По словам представителя певицы, все дело в "подмене понятий"

вторник, 5 ноября 2019, 13:18
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Скандал вокруг украинской певицы MARUV (Анны Корсун) из-за премии MTV в категории "Лучшая российская певица" произошел по причине "подмены понятий". На деле же никакого отношения к России исполнительна не имеет.

На это в беседе с российским телеканалом "360" указал представитель артистки Кирилл Фельдман. По словам менеджера, номинация, в которой победила MARUV, звучала несколько иначе, чем ее подали в СМИ.

"Мы были представлены на премии европейской награды MTV от "MTV Россия", и номинация звучала - "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия". Никакого отношения к премии российской это не имеет и не имеет отношение к лучшей артистке из России", - заверил он. В пример Фельдман привел украинского певца Ивана Дорна, который раньше также был награжден премией MTV, и выдвигался от российского музыкального канала.

Напомним, премия MTV Europe Music Awards прошла в ночь на 4 ноября в городе Севилья (Испания). За статуэткой в категории Best Russian Act украинская певица MARUV отправилась лично.

  • Ранее организаторы премии M1 Music Awards 2019 объявили номинантов. Церемония награждения пройдет уже 30 ноября в Киеве.
  • В Нью-Джерси (США) прошла церемония награждения премии MTV Video Music Awards 2019 (VMA). Больше всего номинаций получили поп-певицы Тейлор Свифт и Ариана Гранде.

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