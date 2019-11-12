Все болит: Леся Никитюк показала синяки после падений на съемках

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк пожаловалась на издержки профессии. Ведущая "Хто зверху?" и "Хто проти блондинок?" показала синяки на ногах, которые получила на съемочной площадке.
Соответствующие снимки девушка обнародовала на своей странице в Instagram. Леся также призналась, что за время съемок похудела на 2 килограмма.
"10 съемочных дней пролетело...Заметно. А это уже 5-й проект за 5-й месяц. Я жінка робота Бендера чи шо?!? За 10 дней благодаря питанию (1500 кК. в день) у меня - 2 кг, крепатура, все болит (бо я ше умудрялась робити випади) ноги в синяках от падений на площадке во время конкурсов", - написала Никитюк и показала свои ноги.
Поклонники телеведущей назвали Лесю "трудоголиком" и призвали беречь себя. А некоторые фаны поделились рецептами от синяков.
- Ранее Леся Никитюк изрядно повеселила своих фанатов, опубликовав на своей странице в Instagram забавный кадр. Телезвезда позирует возле эскалатора, судя по всему демонстрируя свой трендовый лук. Но, как известно, всегда найдется тот, кто испортит фото.
- Еще Леся Никитюк поделилась эротическими мечтами, но пока вместо мачо с тату у нее есть лишь пушистый пес Рафчик.
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