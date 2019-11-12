Все болит: Леся Никитюк показала синяки после падений на съемках

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк пожаловалась на издержки профессии. Ведущая "Хто зверху?" и "Хто проти блондинок?" показала синяки на ногах, которые получила на съемочной площадке.

Соответствующие снимки девушка обнародовала на своей странице в Instagram. Леся также призналась, что за время съемок похудела на 2 килограмма.

"10 съемочных дней пролетело...Заметно. А это уже 5-й проект за 5-й месяц. Я жінка робота Бендера чи шо?!? За 10 дней благодаря питанию (1500 кК. в день) у меня - 2 кг, крепатура, все болит (бо я ше умудрялась робити випади) ноги в синяках от падений на площадке во время конкурсов", - написала Никитюк и показала свои ноги.

Поклонники телеведущей назвали Лесю "трудоголиком" и призвали беречь себя. А некоторые фаны поделились рецептами от синяков.

Ранее Леся Никитюк изрядно повеселила своих фанатов, опубликовав на своей странице в Instagram забавный кадр. Телезвезда позирует возле эскалатора, судя по всему демонстрируя свой трендовый лук. Но, как известно, всегда найдется тот, кто испортит фото.

Еще Леся Никитюк поделилась эротическими мечтами, но пока вместо мачо с тату у нее есть лишь пушистый пес Рафчик.

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