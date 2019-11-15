Джамала показала фото с мужем и сыном, и они невероятно милые

Популярная украинская певица Джамала продолжает радовать поклонников милыми семейными снимками. На этот раз знаменитость вместе с мужем Бекиром и маленьким сыном Эмиром-Рахманом устроили осеннюю фотосессию на природе.

Несколько снимков артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На первом фото Джа нежно обнимается с любимым, а на втором Бекир подбрасывает Эмирку в воздух, а тот счастливо хохочет.

Для фотосессии Джамала выбрала легкое платье в цветочный принт, которое сочетала с курткой-косухой черного цвета и сапогами.

"Съемки, выступления, эфиры, примерки, сколько всего происходит. Уже завтра восстанавливаем тур "10". А сейчас просто хочется остановиться и оставить это здесь", - написала под снимками певица.

А последнее фото, на котором изображены руки Джамалы и Бекира, а сверху лежат ручонки их сыночка, вызвало наибольшее умиление у фанатов артистки.

"Фото с ручками ах, умиленье. Чудесные", "Как мило, по-домашнему тепло и с любовью. Красиво! Спасибо за кусочек тепла", "Последняя фотка особенно трогательная", "Семейная идиллия", "Какие милые фото", "Последнее фото просто милейшее, что можно сфотографировать", - умиляются поклонники певицы.

Ранее Джамала вместе с мужем и сыном снялась в трогательной семейной фотосессии. Съемка проходила в лавандовом поле.

Также исполнительница записала с малышом импровизированное выступление, а ролик выложила в свой микроблог. На кадрах видео Эмир-Рахман стучит ручками по гитаре, а Джамала в это время поет.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.