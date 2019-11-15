RU  UA

Лайм

Взаимные фанатки: СМИ рассказали о тайной дружбе Меган Маркл и Хиллари Клинтон

Объятия и моральная поддержка - минимум из того, что 72-летняя Клинтон готова предложить своей 38-летней подруге

пятница, 15 ноября 2019, 12:28
читати статтю українською

Хиллари Клинтон тайно посетила Меган Маркл в ее лондонской резиденции - коттедже Фрогмор. Издание The Daily Mail пишет, что женщины провели вместе день, обнимались и даже обсуждали письмо, которое 11-летняя Меган написала Клинтон, требуя запретить сексистскую рекламу средства для мытья посуды.

"Обе женщины восхищаются друг другом, и это была очень милая, теплая встреча, - рассказал изданию источник. - Они взаимные фанатки!"

Позже к дамам присоединился принц Гарри и семимесячный Арчи. 72-летняя Клинтон с удовольствием играла с малышом и рассказывала о своем внуке Джаспере, который родился в июле 2019 года.

Новости о встрече Меган и Хиллари появились всего через несколько дней после того, как на BBC Radio 5 Live Клинтон рассказала о ее отношении к нападкам британских таблоидов на герцогиню Сассекскую.

"Боже мой, я хочу обнять ее! - сказала бывшая первая леди и кандидат в президенты США. - Я мать, потому я просто хочу обнять ее, сказать, чтобы она держалась, не позволяла этим плохим людям ее расстраивать. Продолжала делать то, что она считает правильным".

Клинтон добавила, что Меган следует оставить в покое, потому что все, что она сделала, - влюбилась и создала семью.

"Вы знаете, это не легко. И есть некоторые методы, которые можно выучить со временем: немного юмора, некоторые уловки, все эти вещи, к которым, я уверена, она придет. Но то, что она переживает, - это тяжело. И я думаю, что она заслуживает намного лучшего, - сказала политик, чья личная жизнь годами подвергалась публичной критике. - Требуется некоторое время, чтобы привыкнуть, что каждый твой шаг тщательно анализируется. Я действительно желаю ей и ее мужу всего самого наилучшего, потому что они изо всех сил пытаются жить осмысленной и полноценной жизнью".

  • Королевская семья поздравила принца Чарльза с днем рождения трогательными семейными фото. Среди них - новый портрет с крещения маленького сына Меган Маркл и принца Гарри.
  • Дизайнер Стелла Маккартни удалила пост о Меган Маркл из-за возмущения в соцсетях. Модельер прорекламировала свою осеннюю коллекцию в неудачное время.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Все произошло очень быстро: племянница Ротару выходит замуж через 5 месяцев после знакомства

Племянница Софии Ротару певица Sonya Kay сообщила, что скоро выходит замуж.

Теперь мы родственники: Юрий Ткач рассказал о кумовстве с Екатериной Кухар

Екатерина Кухар и Юрий Ткач стали крестными родителями для дочери Натальи Холоденко.

Джамала показала фото с мужем и сыном, и они невероятно милые

Украинская певица Джамала вместе с мужем и маленьким сыном снялась в осенней фотосессии.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: