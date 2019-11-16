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MARUV отменила выступление в России: певице стало плохо в аэропорту

Артистку ждали в российской Уфе

суббота, 16 ноября 2019, 09:55
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Украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун), которая на днях получила российскую награду, снова отправилась в РФ. Однако выступить ей так и не удалось.

Певица направлялась в Уфу (Россия) на празднование дня рождения радио Energy. В аэропорту артистке стало плохо и она была вынуждена отменить выступление. В Instagram Stories MARUV обратилась к российским фанам и призвала их беречь свое здоровье.

"Дорогие друзья, Уфа, все, кто сегодня собирались прийти на фестиваль Energy, на мое выступление. К сожалению, меня там не будет. Мне стало очень плохо на пересадке, вот я нахожусь сейчас в аэропорту. Я, к сожалению, даже вот не вылетела к вам. Мне очень жаль, я надеюсь, мы с вами увидимся еще обязательно, а вы обязательно следите за своим здоровьем, помните, что нужно нормальное количество часов спать и нормально питаться, иначе будете, как я - очень сильно потом болеть", - рассказала певица.

  • Ранее украинская исполнительница MARUV похвасталась фанам успехами в Европе - в ночь на 4 ноября певица получила в Испании награду MTV Europe Music Awards. Что правда, в категории "Лучший российский исполнитель".
  • Позже MARUV пожаловалась на "перекручивание фактов" и объяснилась за премию Best Russian Act. Певица заявила, что эта номинация "не привязана к стране или к гражданству".

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