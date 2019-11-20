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Дорофеева объяснила переезд в загородный дом, несмотря на то, что она - человек городского лайфстайла

На такие кардинальные перемены ее вдохновил MONATIK

среда, 20 ноября 2019, 11:45
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Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и ее муж Владимир Дантес недавно переехали в частный дом за Киевом. Певица признается, что никогда не думала, что сможет поменять мегаполис на тихую местность.

Об этом артистка рассказала в интервью Сегодня.Lifestyle. По словам Нади, в городе ей не хватало свежего воздуха.

"Никогда бы не подумала, что захочу жить в загородном доме! Я - человек абсолютно городского лайфстайла. Но настал момент, когда приезжаешь после тяжелого съемочного дня в квартиру и так хочется свежего воздуха. Жизнь в многоэтажном комплексе - это непросто, хотя я обожала наших консьержек, мы успели подружиться. Но жизнь за городом – ни с чем не сравнится", - поделилась певица.

Желание жить в собственном доме у супругов появилось полтора года назад, когда они увидели жилище Дмитрия Монатика (MONATIK) и его жены Ирины Демичевой.

"Мы праздновали Новый год с Монатиками. Когда мы приехали к ребятам, то влюбились в их дом. Он очень милый, беленький, красивый. Мы поняли, что настал момент, когда хочется тишины и отдыха – в городе это невозможно", - рассказывала Дорофеева в недавнем интервью, которое записывали в загородном доме певицы.

  • Надя Дорофеева впервые рассказала о заболевании, которое ее постигло 9 лет назад. Интересно, что в тот момент солистка "Время и Стекло" познакомилась со своим будущим супругом, музыкантом Владимиром Дантесом.
  • Украинский телеведущий и певец Владимир Дантес, муж солистки "Время и Стекло" Нади Дорофеевой, откровенно рассказал о ссорах в семье.

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