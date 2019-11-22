Coldplay отказались от гастролей по необычной причине: фаны рискуют никогда не увидеть их на сцене

Британская группа Coldplay прекращает мировые гастроли до тех пор, пока дальние путешествия и концерты не станут полезными для окружающей среды. Об этом фронтмен Крис Мартин заявил BBC News.

В середине ноября группа выпустила альбом "Everyday Life", и в настоящее время находится в Иордании. Неясно, как музыканты туда попали, но турне в поддержку альбома они проводить не будут.

"Мы не гастролируем с этим альбомом. Год или два у нас уйдет на то, чтобы понять, как наши туры могут стать не просто щадящими, но и выгодными [для окружающей среды]", - сказал Мартин, который помимо музыкальной карьеры активно занимается благотворительностью и экоактивизмом.

"Наш следующий тур будет наилучшей версией из возможных, экологически… Самое сложное - это вопрос перелетов. Но, например, мы мечтаем о том, чтобы у нас было шоу без одноразового пластика, чтобы оно было в основном на солнечной энергии", - говорит музыкант.

В 2015 году Крис Мартин стал креативным директором фестиваля Global Citizen Festival, целью которого является поддержка устойчивого развития окружающей среды и борьба с нищетой. В 2019 году его участник Леонардо ДиКаприо выступил в поддержку 16-летней Греты Тунберг, которая также отказалась летать на самолетах из-за их углеродного следа - выброса парниковых газов.

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