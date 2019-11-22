Звезда Spice Girls пожаловалась на безденежье и отсутствие работы в США

Певица Мелани Браун, известная как Мел Би из Spice Girls, намерена вернуться в родную Великобританию: ее доходы иссякли после завершения работы в шоу "В Америке есть таланты", где она выступала судьей. Об этом сообщает издание The Blast со ссылкой на судебные документы.

"Срок действия моей визы истекает в феврале 2020 года. После этого мне не будет разрешено работать или жить в США, - утверждает 44-летняя Браун. - Во время брака со Стивеном Белафонте мы жили в Лос-Анджелесе, где я работала. Однако все мои источники дохода в США исчерпаны. Мой многолетний контракт на шоу "В Америке есть таланты" закончился в сентябре 2018 года. Больше года у меня не было постоянного дохода в США".

В настоящее время Мелани делит с кинопродюсером Белафонте опеку над 8-летней дочерью Мэдисон, но хочет забрать ее с собой. Ранее певица утверждала, что подвергалась насилию со стороны бывшего мужа во время их брака с 2007 по 2017 год.

"Как хорошо известно суду, мой брак со Стивеном был нездоровым, - объяснила Мел. - Я подвергалась словесным и сексуальным надругательствам, в том числе его активной изоляции меня и дочерей от моего дома и семьи в Великобритании".

Певица уверена, что в родной стране сможет заработать больше денег, обеспечив младшую дочь.

"В мае 2019 года у меня были репетиции с Spice Girls, а в июне и июле мы провели 13 концертов в Великобритании, что стало моим основным источником дохода. Если бы меня заставили остаться в США, я не смогла бы поддерживать уровень жизни, к которому привыкла Мэдисон. Арендная плата за квартиру с двумя спальнями в Лос-Анджелесе превышает 88 000 долларов. Помимо арендной платы, я должна оплачивать ежемесячные расходы на проживание, счета, а также гонорары и расходы на адвоката. Поскольку мой контракт закончился более года назад, а срок действия визы истечет очень быстро, я не могу продолжать жить в США".

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