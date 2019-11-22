У нас будет еще один: Алек Болдуин с женой поделились планами после потери ребенка

Алек Болдуин с женой впервые вышли в свет после того, как Хилария потеряла ребенка второй раз за 7 месяцев. Пара посетила гала-концерт Американского музея естественной истории и рассказала о своих грядущих планах, пишет People.

"У нас будет еще один, только не сейчас. Это вопрос времени, - сказал 61-летний Алек Болдуин. - Это было тяжело, но мы стали ближе. Если бы мы были еще ближе… то я был бы к ней пришит".

35-летняя Хилария сообщила, что сегодня чувствует себя лучше.

"Физически я чувствую себя намного лучше, - сказала инструктор по фитнесу. - Эмоционально я тоже чувствую себя лучше. Делиться таким может быть трудно, но как только вы поделитесь, это станет немного более реальным, а затем, как только оно станет более реальным, вы сможете исцелиться… Также это помогло мне не чувствовать себя одинокой".

Напомним, что на прошлой неделе Хилария Болдуин рассказала в Instagram, что во время рутинного УЗИ-сканирования на 20 неделе узнала, что ее ребенок погиб. Потеря была особенно болезненной для матери четверых детей, поскольку впервые она перенесла выкидыш всего 7 месяцев назад.

Алек и Хилария Болдуины воспитывают четверых детей: 6-летней Кармен, 4-летнего Рафаэля Томаса, 3-летнего Леонардо Анхеля Чарльза и 2-летнего Ромео Алехандро Давида.

После потери ребенка Хиларии Болдуин пришлось пойти на операцию. О своем состоянии женщина рассказала в социальной сети.

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