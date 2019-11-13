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Жене Алека Болдуина сделали операцию после потери ребенка

Хилария Болдуин рассказала о своем состоянии в Instagram

среда, 13 ноября 2019, 15:38
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11 ноября Хилария Болдуин в Instagram сообщила о том, что потеряла ребенка на 4 месяце беременности. На следующий день 35-летняя жена Алека Болдуина опубликовала в социальной сети фотографию из больницы и рассказала поклонникам о своем состоянии.

"Глаза опухшие от слез, слабая после анестезии, судороги из-за операции… но я сделала это, и хочу, чтобы вы знали, что со мной все в порядке, - написала Хилария. - Я благодарна моей семье, друзьям, врачам и медсестрам, а также всем вам, кто поддерживал меня в это трудное время. Вы понятия не имеете, как много это значит для меня. Шаг за шагом... теперь я начинаю путешествие к исцелению".

Женщине пришлось пойти на операцию из-за гибели эмбриона в утробе. О замершей беременности Хилария узнала во время планового посещения врача.

"Я не ожидала этого, когда пошла на свое сканирование сегодня. Не знаю, что еще сказать... Я все еще в шоке, не все понимаю", - написала она.

В 2019 году Хилария дважды перенесла неудачную беременность: первый выкидыш случился у нее 7 месяцев назад. В браке с 61-летним Алеком Болдуиным она воспитывает четверых детей, но пара отчаянно мечтает завести пятого.

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