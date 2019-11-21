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Леся в истерике: Педан показал скандальный розыгрыш Никитюк

Сначала розыгрыш выглядел как безобидная шутка

четверг, 21 ноября 2019, 13:47
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В сети появилось видео жесткого розыгрыша Леси Никитюк, который устроил ее коллега - телеведущий и блогер Александр Педан.

Ролик опубликован на YouTube-канале "Педан может". "Тот самый розыгрыш, который наделал столько шума! Если честно, в какой-то момент мы подумали, что кроме нас этот розыгрыш не увидит никто, потому что Леся очень сильно обиделась", - сказано в подписи к видео.

Сначала розыгрыш выглядел как безобидная шутка. Утром Леся вышла из дома и направилась к своей машине, чтобы поехать на съемочную площадку. На парковке Никитюк увидела двух мужчин: они распивали алкоголь, разложив закуску на капоте ее машины и соседнего авто.

Телеведущая была в приподнятом настроении и даже записывала Instagram-сториз, смеясь над тем, что происходит вокруг. Но дело приняло неожиданный оборот, когда внезапно появился "владелец" другого авто. Дальше была драка, стрельба, приезд полиции и истерика Леси Никитюк.

"Мы были уверены, что Леся все раскусит и даже придумали двойную концовку, но хватило и первой", - прокомментировал Александр Педан.

Обиженная Леся Никитюк решила проучить шутника и сделала ответный розыгрыш. И она оказалась круче, так как Педан поверил и приехал к Никитюк в студию с букетом роз просить прощения.

  • Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк пожаловалась на издержки профессии. Ведущая "Хто зверху?" и "Хто проти блондинок?" показала синяки на ногах, которые получила на съемочной площадке.
  • Ранее Леся Никитюк изрядно повеселила своих фанатов, опубликовав на своей странице в Instagram забавный кадр. Телезвезда позирует возле эскалатора, судя по всему демонстрируя свой трендовый лук. Но, как известно, всегда найдется тот, кто испортит фото.

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