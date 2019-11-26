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Спасательный круг: разведенная Слава Каминская рассказала о новых отношениях

Певица призналась, что не может долго находиться одна

вторник, 26 ноября 2019, 17:25
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Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая развелась с мужем в июле этого года, свои новые отношения называет "спасательным кругом".

Об этом певица рассказала в YouTube-проекте Ольги Горбачевой "Сила женщины". Во время откровенной беседы с супругой Юрия Никитина Слава призналась, что не может долго находиться одна.

"Я уже все проплакала, просто пока плакала, вдруг, откуда ни возьмись, как всегда бывает. Вдвоем всегда интереснее. И легче. Я не вхожу в новые отношения, я так, ножку засунула и тапки не одеваю. Это спасательный круг, назовем это так. А что мне остается делать?" – сказала Каминская.

В ходе интервью Слава также рассказала, что несмотря на разногласия с бывшем мужем, она все равно держит его на пьедестале в глазах их общих детей.

"Я убрала все его портреты дома. Но я не могу сказать своим детям, что их отец меня обидел. Как бы я не обижалась, как бы сложно не было произносить эти слова, но "У нас самый лучший папа! Почему не приезжает? - Папа занят, у папы много работы". Может, потому что в моем детстве папа, со слов мамы, всегда был плохим, я не хочу подобного сценария", - призналась певица.

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