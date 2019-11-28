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Врачи заставили Мадонну отменить концерты из-за проблем со здоровьем

Певица извинилась перед фанатами за вынужденный перерыв

четверг, 28 ноября 2019, 17:12
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Мадонна отменила серию концертов "Мадам Х" из-за проблем со здоровьем: три бостонских шоу 61-летней певицы не состоятся по распоряжению врача. Об этом пишет New York Post со ссылкой на пресс-релиз звезды.

"Пожалуйста, простите за этот неожиданный поворот событий, - пишет Мадонна. - Проведение шоу каждый раз приносит мне столько радости, и отмена - это своего рода наказание для меня. Но боль, которую я сейчас испытываю, огромна, и я должна отдыхать и следовать указаниям врача, чтобы вернуться, стать сильнее и лучше, продолжить путешествие Мадам Х со всеми вами".

Ожидается, что певица возобновит турне в декабре. Отмененные концерты не стали переносить из-за жесткого графика, поэтому владельцам билетов вернут деньги.

В этом году Мадонна не впервые отменяет шоу из-за болезни. В октябре певица травмировала колено, и врачи велели ей сделать перерыв.

"Пришло время снять эти каблуки и чулки на несколько дней! Спасибо за понимание", - написала она в Instagram.

  • Фанат подал в суд на Мадонну из-за позднего концерта. Мужчина регулярно посещал шоу певицы, но после анонса очередного "опоздания" его терпению пришел конец.
  • Элтон Джон в своих мемуарах раскритиковал Мадонну из-за ее слов о Леди Гаге. Певец назвал знаменитую коллегу противной и неблагодарной.

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