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Екатерина Кухар с мужем показали страсть на страницах известного глянца: фото

Знаменитая пара снялась в новой фотосессии

пятница, 29 ноября 2019, 15:59
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Прима-балерина, судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар и ее муж, артист балета Александр Стоянов стали героями декабрьского выпуска журнала ELLE Ukraine.

Несколькими черно-белыми кадрами супруги поделились на своих страницах в Instagram. Екатерина опубликовала фото, на котором их лица запечатлены вплотную друг к другу крупным планом. В подписи к снимку Кухар рассказала, насколько важен для нее супруг.

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Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

"Лед и пламя...Инь и янь...Неразлучники...Нам всегда было комфортно вместе...Друг, партнер, союзник любовник. Мужчина, который ради своей любимой женщины готов быть кем угодно. Мужчина, который дарит женщине крылья", - написала балерина.

Александр опубликовал снимок, на котором супруги демонстрируют страсть, которая пылает между ними.

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