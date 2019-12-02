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Элтон Джон поделился проблемой, с которой столкнулся после лечения рака

Реабилитация певца была непростой, поскольку выступать он начал через 2 недели после операции по удалению простаты

понедельник, 2 декабря 2019, 15:36
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72-летний Элтон Джон в интервью телеведущему Грэму Нортону на BBC1 раскрыл мрачные подробности своей реабилитации после операции по удалению простаты, которую перенес 2 года назад.

Элтон Джон и Грэм Нортон

В 2017 году певец лечился от рака предстательной железы, которую пришлось удалить. Всего через 2 недели после операции ему предстояло выступить в Лас-Вегасе, и он согласился отработать концерт несмотря на последствия болезни: хирургическое вмешательство повлияло на способность контролировать мочевой пузырь, и звезде пришлось носить подгузник на сцене.

Элтон Джон признался, что во время прощальных поклонов он испытал мучительную боль из-за скопившейся под толстой кишкой жидкости, но все же пытался не подавать виду.

"Если бы они только знали, что в тот момент я обмочился", - рассказал певец о своих ничего не подозревавших фанатах.

В своих мемуарах "Я" Элтон Джон также рассказал, что хотя операция по удалению простаты была успешной, спустя несколько дней у него развилась инфекция, которая едва не стала фатальной.

"Мне буквально пришлось научиться ходить снова. Я был очень болен. К счастью, я пережил это. Теперь я в порядке. Но от меня осталось совсем немного! - шутит он. - Нет волос, ношу кардиостимулятор, нет миндалин, нет простаты, нет аппендикса. У меня были камни в почках. Я как Бионическая Женщина".

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