Дочь Светланы Лободы проговорилась о большом секрете мамы: видео

Светлана Лобода снова заставила публику говорить о себе. Артистка опубликовала в Instagram короткое видео, после которого фанаты звезды принялись обсуждать возможную беременность певицы.

В ролике старшая дочь Светланы сидит на коленях у звездной мамы и крепко к ней прижимается. Певица ласково гладит Еву по голове, называя при этом своей любовью. В ответ 8-летняя девочка заявляет: "Твоя любовь уже братика ждет". Лобода молниеносно на это реагирует со словами: "Так, тихо!".

Теперь поклонники певицы гадают - Светлана беременна третьим ребенком или Евангелина таким способом сообщила маме, что уже давно мечтает о братике?

Скорее всего Лобода просто мастерски привлекает к себе внимание, потому что будь это большой секрет, она бы не опубликовала ролик в личном микроблоге.

Напомним, что Светлана воспитывает еще одну дочь - полуторагодовалую Тильду, отцом которого называют лидера немецкой группы Rammstein. Разговоры о романе Лободы и Тилля Линдеманна ходят уже несколько лет, да и сама певица с радостью подогревает эти слухи.

Недавно Светлана Лобода отпраздновала день рождения. Свое 37-летие артистка встретила в компании близких друзей, среди которых был и солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Светлана Лобода также опубликовала видео, шокировавшее многих ее поклонников. На кадрах ролика артистка в откровенном наряде идет на сцену через кухню, пол которой усыпан огромными мертвыми жуками.

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