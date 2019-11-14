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Лобода показала редкие фото с маленькой дочкой: фаны пришли в умиление

На днях малышке исполнится полтора года

четверг, 14 ноября 2019, 18:20
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Украинская певица Светлана Лобода показала милые снимки из семейного архива, на которых она запечатлена с младшей дочерью Тильдой.

Семейные фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Снимки сделаны на дне рождения малышки, который она отметила в мае этого года. Свою публикацию певица сопроводила хэштегами #нафотоТильде1год и #скоро1,5.

Светлана не показывает лицо маленькой дочки и все фотографии делает со спины. Но даже несмотря на это снимки с малышкой всегда вызывают бурные эмоции у фанатов.

"Какая хорошенькая, прям зайчик", "Светлана, вы такая нежная мама. Очень приятно смотреть такие милые фото", "Что за сладкий пирожок", "Лапочка Тильда", "Какое чудо, побольше бы таких фоточек", "С ума сойти от мимимишности", "Сладкая булочка", "Мимимишные фотки", - восхищаются комментаторы.

Напомним, что по слухам, отцом второй дочки Светланы Лободы является лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн. Артисты познакомились на фестивале "Жара" в Баку. Сама исполнительница не афиширует отношения с отцом Тильды, скрывая от фанатов его имя. По словам Лободы, ей запрещено об этом говорить по условиям контракта.

  • Недавно Светлана Лобода отпраздновала день рождения. Свое 37-летие артистка встретила в компании близких друзей, среди которых был и солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.
  • Также певица показала фото старшей дочери Евы. По снимку видно, что девочка заметно подросла и стала выглядеть уже совсем взрослой.

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