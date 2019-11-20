RU  UA

Лайм

О ужас: видео Лободы с жуками на кухне вызвало отвращение у фанатов

Певица показала необычный ролик

среда, 20 ноября 2019, 12:44
читати статтю українською

Певица Светлана Лобода, которая любит привлекать к себе всеобщее внимание, опубликовала в Instagram видео, шокировавшее многих ее поклонников.

На кадрах ролика артистка в откровенном наряде идет на сцену через кухню, пол которой усыпан огромными мертвыми жуками. "Жуки в Омане были знатные", - подписала видео звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@lobodaofficial)

Многие фанаты Лободы высказали отвращение к опубликованным кадрам.

"Фууу, тараканы. Ужас", "Откуда же там жуки взялись?", "Ого, это там водятся такие?", "Я бы к ним ближе,чем на 2 метра не подошла", "О ужас", "Вы что уже по подвалам поете? Крысы не бегали вокруг?", "О ужас, боюсь жуков и всякую такую живность", "Фи", - пишут комментаторы.

Также нашлись и те, кто принялся шутить по поводу жуков.

"Жуки сдохли от такой красы", "Они потеряли сознание при виде вас", "Им просто стало плохо от того, что перед ними стоит Светлана Сергеевна", - смеются подписчики.

  • В сети также обсуждают провокационное фото Лободы. На снимке Светлана сидит на унитазе, а на полу лежит плакат немецкой металл-группы Rammstein.
  • Также мы писали о райдере певицы. Лобода всегда просит у организаторов своих концертов новый чайник и как минимум двух охранников.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Всегда была бандиткой: солистка KAZKA показала свое смешное детское фото

Александра Зарицкая опубликовала забавное архивное фото, на котором запечатлена еще будучи ребенком.

Регина Тодоренко раскрыла настоящую причину ухода с программы "Орел и Решка"

Бывшая ведущая "Орла и Решки" Регина Тодоренко назвала истинную причину своего ухода из программы о путешествиях.

Немного пухлый: звезда "Супермена" рассказал, как похудел после замечания режиссера

Фигура Генри Кавилла - фото. Актер Ведьмака рассказал о насмешках из-за лишнего веса

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Lera Lynn

мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: