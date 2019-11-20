О ужас: видео Лободы с жуками на кухне вызвало отвращение у фанатов

Певица Светлана Лобода, которая любит привлекать к себе всеобщее внимание, опубликовала в Instagram видео, шокировавшее многих ее поклонников.

На кадрах ролика артистка в откровенном наряде идет на сцену через кухню, пол которой усыпан огромными мертвыми жуками. "Жуки в Омане были знатные", - подписала видео звезда.

Многие фанаты Лободы высказали отвращение к опубликованным кадрам.

"Фууу, тараканы. Ужас", "Откуда же там жуки взялись?", "Ого, это там водятся такие?", "Я бы к ним ближе,чем на 2 метра не подошла", "О ужас", "Вы что уже по подвалам поете? Крысы не бегали вокруг?", "О ужас, боюсь жуков и всякую такую живность", "Фи", - пишут комментаторы.

Также нашлись и те, кто принялся шутить по поводу жуков.

"Жуки сдохли от такой красы", "Они потеряли сознание при виде вас", "Им просто стало плохо от того, что перед ними стоит Светлана Сергеевна", - смеются подписчики.

В сети также обсуждают провокационное фото Лободы. На снимке Светлана сидит на унитазе, а на полу лежит плакат немецкой металл-группы Rammstein.

Также мы писали о райдере певицы. Лобода всегда просит у организаторов своих концертов новый чайник и как минимум двух охранников.

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