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Джастин Тимберлейк извинился перед женой за пьяную "близость" с коллегой

"Я выпил слишком много той ночью и сожалею о своем поведении"

четверг, 5 декабря 2019, 12:00
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Джастин Тимберлейк публично извинился перед своей женой Джессикой Бил после появления в СМИ скандальных фото, на которых он держится за руки с актрисой Алишей Уэйнрайт.

В сообщении, опубликованном в Instagram, Тимберлейк объяснил свою ошибку сильным алкогольным опьянением.

"Я держался в стороне от сплетен, но ради моей семьи важно ответить на слухи, которые обижают моих любимых людей, - написал 38-летний актер и музыкант. - Ничего не происходит между мной и моей коллегой по фильму. Я выпил слишком много той ночью, и сожалею о своем поведении. Это не тот пример, который я хочу показать своему сыну. Я прошу прощения у моей удивительной жены и семьи за то, что они пережили такую неловкую ситуацию, и я сосредоточен на том, чтобы быть лучшим мужем и отцом".

Фото: @justintimberlake

Тимберлейк и Уэйнрайт в настоящее время снимаются в фильме "Палмер" в Новом Орлеане. В конце прошлого месяца папарацци сфотографировали звезд, когда они держась за руки в местном баре. Тимберлейк утверждает, что это была максимальная степень их близости, и ничего сексуального между ними не происходило.

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