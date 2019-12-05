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Подруга Киану Ривза Александра Грант объяснила, почему не красит седые волосы

"Каждая женщина может выбрать, как она хочет выглядеть в любом возрасте"

четверг, 5 декабря 2019, 13:17
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В ноябре 46-летняя художница Александра Грант попала в заголовки новостей из-за своего романа с Киану Ривзом. Внимание СМИ привлекла необычная по голливудским меркам естественная седина женщины, и она написала о решении не красить волосы в Instagram.

Александра опубликовала в социальной сети заголовок издания Newsweek: "Исследование почти 50 000 женщин показало, что рак молочной железы связан с перманентной краской для волос и химическими выпрямителями для волос".

"Цифры ошеломляют, - написала Грант. - После 20 лет я преждевременно поседела и постоянно красила волосы, пока не смогла больше терпеть токсичных красителей. В 30 я позволила своим волосам стать белыми… Я люблю и поддерживаю то, что каждая женщина может выбрать, как она хочет выглядеть в любом возрасте. Но / и, если женщины не соответствуют стандартам красоты... тогда давайте поговорим об этих стандартах красоты. Любви всем!"

В статье, которой поделилась Александра, цитируется исследование из журнала Journal Of Cancer, в котором рассматрена связь рака молочной железы с некоторыми красителями и выпрямителями. Ученые утверждают, что рак молочной железы может быть связан с канцерогенами и разрушающими эндокринную систему соединениями, которые можно найти в некоторых продуктах для волос.

Александра Грант и Киану Ривз в прошлом месяце впервые появились вместе на красной ковровой дорожке фестиваля LACMA Art + Film Gala в Лос-Анджелесе. Пара дружит уже 10 лет, и в 2017 году основала издательство "X Artists 'Books".

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