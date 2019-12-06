KAZKA порадовала фанов еще одним треком из нового альбома: аудио

Популярная украинская группа KAZKA вслед за песней "Палала" презентовала еще один трек из нового альбома NIRVANA. Композиция получила название "Твоєї крові".

Премьера сингла состоялась в пятницу, 6 декабря, на YouTube-канале трио. "Хотя и бывшие никогда не оставляют твою жизнь просто так, и все же надо выбрать подходящее время и отпустить их навсегда. На самом деле лучшее время - сейчас. Ищи человека, который поможет забыть страхи. О ком смело сможешь сказать: "Мы с тобой одной крови", - прокомментировали свою новую работу музыканты.

Песня "Твоєї крові" с первых секунд влюбила в себя слушателей, о чем они написали в комментариях под роликом.

"Именно этот хит будет близок к успеху "Плакала", "Очень-очень нравится, я в восторге", "Очень стильно", "Это бомбезно, не могу наслушаться", "Шикарная песня", "Это просто космос", - пишут поклонники.

NIRVANA - второй студийный альбом коллектива, который уже успел запомниться поклонникам треками "Пісня сміливих дівчат" и "Палала".

5 декабря украинские артисты Оля Полякова, Олег Винник и Потап представили зажигательный трек "Свят! Свят! Свят". Песня стала саундтреком к сиквелу "Скажене весілля".

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