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Лобода выпустила новый трек и удивила необычным для нее звучанием: аудио

Песня вошла в новый альбом певицы Sold Out

пятница, 6 декабря 2019, 13:04
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6 декабря украинская певица Светлана Лобода презентовала песню "Новый Рим" - первый сингл из нового альбома артистки Sold Out, предзаказ которого доступен уже с сегодняшнего дня.

Премьера трека состоялась на YouTube-канале исполнительницы. "По кромке лезвия я палевная бестия туда, где весело, пропала без вести...новый хит "Новый Рим", - прокомментировала выход сингла LOBODA.

Осторожно, в песне присутствует ненормативная лексика!

Поклонники отметили, что песня немного необычна для певицы, но в целом звучит хорошо. Отметим, что ранее артистка сообщила в Instagram, что прощается с полюбившейся всем Лободой и ее привычным звучанием.

"Непривычный хит от Светланы, но звучит интересно, очень смешанные чувства, чтобы их выразить", "Классная песня, действительно новое звучание", "Музыка напомнила старые песни Агаты Кристи", "Новая LO меня еще больше покорила, мне очень нравится", - пишут фаны.

  • Популярная украинская группа KAZKA вслед за песней "Палала" презентовала еще один трек из нового альбома NIRVANA. Композиция получила название "Твоєї крові".
  • 5 декабря украинские артисты Оля Полякова, Олег Винник и Потап представили зажигательный трек "Свят! Свят! Свят". Песня стала саундтреком к сиквелу "Скажене весілля".

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