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Променял кокаин на шоколад: Робби Уильямс рассказал о переменах в образе жизни

Певец не скрывает, что страдал от многих пагубных зависимостей

пятница, 6 декабря 2019, 12:27
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Робби Уильямс признался, что стыдится своего прежнего образа жизни, и доволен тем, что отказался от "кокаина и стриптизерш". Об этом 45-летний певец рассказал в интервью на радио Nova FM.

"Сейчас мне за это неловко. Раньше это были кокаин и стриптизерши, а теперь - шоколад и кальмары. Но я люблю жизнь", - сказал Уильямс о своем трезвом образе жизни.

Робби решил отказаться от разгульной жизни по просьбе своей жены, американской актрисы Айды Филд, на которой женился девять лет назад. 40-летняя Айда также попросила его бросить курить в прошлом году.

"Я не хотел этого делать. Но я просто понял, что должен изменить свое отношение к этому", - сказал он о своем отказе от сигарет.

Выступая в октябре в подкасте WW Wellness That Works, Робби заявил, что умер бы, если бы не изменил свой образ жизни.

"Я знал, что должен принять меры или я умру", - признался он, добавив, что менял свою жизнь маленькими шагами.

"Вас сбивают с лошади так много раз - каждый день, каждую минуту и секунду, а вы просто продолжаете взбираться на лошадь. Затем показатель того, кто вы есть, где вы находитесь и как относитесь к себе и жизни становится лучше и лучше. Но это тяжелое путешествие", - сказал певец.

Звезда утверждает, что обнаружил склонность к зависимостям еще в подростковом возрасте, и на протяжении всей взрослой жизни пытался оставаться трезвым.

"Я могу быть зависимым от всего, - сказал он. - Я зависим от очень многих вещей, и должен заботиться об этом, иначе у меня возникают проблемы".

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