Это был ужас моей жизни: Снежана Егорова откровенно рассказала о потере ребенка

Украинская телеведущая Снежана Егорова могла бы быть матерью шестерых детей, если бы не трагический случай. Знаменитость потеряла ребенка на достаточно большом сроке.

Об этом она откровенно рассказала в программе "Зірковий шлях". "Это был ужас моей жизни. Наверное, самый страшный", - признается телеведущая.

Справиться с горем Снежане помогло время, а также рождение детей. После этого трагического случая Егорова родила еще двоих сыновей и дочь.

"Только время. И желание и решение родить еще одного ребенка. И дай бог, если организм тебе позволит это сделать. Я очень благодарна, что я смогла после того родить своих трех младших детей", – рассказала телезвезда.

Напомним, в 1992 году Снежана Егорова вышла замуж за режиссера Сергея Егорова (Семена Горова). Вскоре у пары родились две дочери: Анастасия (1992) и Александра (1997).

В 2006 году Егорова стала супругой актера, писателя и музыканта Антина Мухарского (Ореста Лютого). За годы отношений ведущая родила троих детей: сына Андрея (2006), дочь Арину (2010) и сына Ивана (2012). Однако в феврале 2015 года Мухарский объявил о разводе со Снежаной Егоровой, за которым между бывшими супругами последовала череда публичных скандалов и взаимных обвинений.

Украинская прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар вспомнила страшную трагедию, которую пережила много лет назад - смерть своего первого ребенка. Это произошло, когда Катя была совсем юной.

Экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова впервые рассказала, как едва не потеряла ребенка из-за пластики груди. На момент проведения операции под общим наркозом исполнительница была беременна первенцем, о чем по неизвестным причинам умолчали в клинике.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.