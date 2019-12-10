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Кара Делевинь объявила о расставании, но фанаты быстро заподозрили неладное

Даже звезды не защищены от взлома и спама в социальных сетях

вторник, 10 декабря 2019, 11:47
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В Twitter Кара Делевинь объявила, что рассталась с Эшли Бенсон после 19 месяцев отношений. Фанаты, однако, не успели расстроиться: следующее сообщение 27-летней модели и актрисы дало понять, что ее аккаунт взломали.

Кара Делевинь и Эшли Бенсон

"Мы с Эшли расстались", - написала "Кара" в Twitter об актрисе, с которой встречается с мая 2018 года.

Твит оставался опубликованным 20 минут и набрал 1,5 тысячи лайков, прежде чем его удалили, пишет Daily Mail. Вместе с ним пропало и более подозрительное сообщение: "Отдаю 1000 IPHONE 11 Pro и многое другое, так как я очень сильно вас люблю". К нему прилагалась ссылка на сомнительный веб-сайт.

Не все поклонники Делевинь поверили, что в личной жизни звезды фильма "Валериан и город тысячи планет" произошли драматические изменения: еще в октябре 2019 года Кара благодарила Эшли Бенсон за то, что чувствует себя "самой счастливой девушкой в мире". Об этом она заявила на церемонии награждения премии Girl Up.

"Как хорошо, что в моей жизни есть кто-то, кто меня так сильно поддерживает и любит. Я самая счастливая девушка в мире", - сказала она.

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