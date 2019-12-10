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Ничего из этого не планировали: Горбунов впервые рассказал о тайной свадьбе с Осадчей

Звездная пара поженилась за две недели до рождения сына

вторник, 10 декабря 2019, 11:30
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Украинский телеведущий Юрий Горбунов впервые раскрыл подробности свадьбы с ведущей "Світського життя" Катей Осадчей. Звездная пара узаконила свои отношения в 2017 году.

Так, в беседе с изданием Viva.ua ведущий рассказал, что радостное событие произошло за две недели до рождения их общего сына Ивана. "Наша мама была такой большой! Она все время сидела, а все вокруг нее танцевали", - признался Горбунов.

По словам Юрия, они с Катей планировали просто расписаться, но друзья решили сделать паре сюрприз, организовав свадебную вечеринку.

"Мы приехали в ЗАГС на своей машине и пригласили самых близких друзей. Наши кумовья пригнали с Film.ua советскую "Чайку" с куклой на капоте, в которую посадили нас и отвезли на празднование. Потом на вечеринке оказалось, что есть и артисты, и программа, и народные обряды - ходили там со всякими караваями, пели песни и было все круто. Мы ничего из этого не планировали, все сделали наши кумовья", - поделился Горбунов.

Напомним, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов долго скрывали свой роман, который зародился во время съемок шоу "Голос країни". Но после рождения сына рассказали, что поженились.

Сейчас звездные супруги воспитывают двухлетнего сына Ивана. Для Осадчей мальчик стал вторым ребенком, а для Горбунова - первенцем. У телеведущей есть старший сын Илья от бизнесмена и народного депутата Олега Полищука.

  • Ранее Катя Осадчая призналась, чем покорил Юрий Горбунов. По словам телеведущей, ее в будущем муже подкупили качества семьянина, необходимые для создания счастливых и гармоничных отношений в семье.
  • Юрий Горбунов удостоился почетной награды "Папа года". Своим достижением ведущий похвастался в своем Instagram. Как отметил Юрий, эта победа ему досталась благодаря его жене.

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