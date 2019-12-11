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Это жизнь: Лилия Ребрик рассказала, как отбила своего нынешнего мужа у другой

Сейчас Лилия и Андрей - одна из самых образцовых пар украинского шоу-бизнеса

среда, 11 декабря 2019, 12:59
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Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик призналась, что на момент встречи с Андреем Диким они оба состояли в отношениях, которые пришлось оставить в прошлом.

Об этом знаменитость поведала в программе "Зірковий шлях". Лилия также рассказала, как относится к тому, что хореограф оставил ради нее другую женщину.

"Я не чувствовала себя разлучницей, потому что у мужчины есть свои глаза. Мы все делаем сознательные шаги. Я же говорю, нам не 16 лет. Не было никакого смысла кого-то отбивать. Это жизнь. Я знаю, что просто это встретились две половинки", - говорит Ребрик.

Телеведущая и хореограф познакомились в 2011 году на шоу "Танці з зірками", где танцевали в паре. Скоро между партнерами вспыхнули чувства и уже через несколько месяцем после участия в шоу Андрей и Лилия стали неразлучны. Поженились влюбленные в декабре того же года.

Сейчас супруги воспитывают двоих дочерей - 7-летнюю Диану и Полину, которая появилась на свет в апреле 2018 года.

  • Ранее журнал Cosmopolitan провел ежегодную премию Cosmopolitan Awards, в рамках которой отметил статуэтками самых успешных и влиятельных в Украине мужчин и женщин в 9 категориях. Так лучшей ведущей украинского телевидения была названа Лилия Ребрик.
  • Читайте также на The Lime, как Ксения Мишина разрушила чужую семью. Актриса призналась, что после этого случая у нее внутри появилась "некая штука", которая не позволит ей больше влюбиться в женатого мужчину.

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