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Дождались: Верка Сердючка таки выпустила новый трек, и такой мы ее еще не слышали

Вскоре поклонники надеются увидеть и клип к новому потенциальному хиту

пятница, 13 декабря 2019, 15:02
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Последние несколько лет шоумену и продюсеру Андрею Данилко приходится отвечать на одни и те же расспросы: когда на сцену вернется украинская drag queen Верка Сердючка и услышат ли фаны ее новые песни. Что ж, господа, вдыхайте глубже, она уже здесь с премьерой нового трека Make It Rain Champagne.

13 декабря новый сингл на английском языке был представлен на канале Сердючки в YouTube, а также на страницах звезды Евровидения в соцсетях. И если коротко, то такой мы ее еще не видели.

Сингл вышел в сети без какой-либо информации. Известно лишь, что незадолго до премьеры Сердючка презентовала новый трек на "Вечере премьер" с Катей Осадчей. Можно ли его презентацию считать сигналом о возвращении Андрея Данилко на большую сцену, пока не известно.

Тем временем поклонники Сердючки оценивают новый формат, и, судя по реакции первых слушателей, он пришелся им по душе: "Новый формат для Сердючки! Очень крутая песня!", "Шикарный хит, сразу тянет подпеть да покружить!" - пишут в комментариях. Вскоре поклонники надеются увидеть и клип к потенциальному хиту.

  • Автор хита "Охрана Отмена" выпустила ироничную песню-рецепт. Клип к новому треку Jerry Heil снимала просто у себя дома.
  • Украинская группа KAZKA презентовала песню "Колишні" - четвертый сингл из нового альбома NIRVANA, релиз которого запланирован на 27 декабря.

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