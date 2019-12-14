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Вера Брежнева показала, как подросла ее младшая дочь: девочке уже 10 лет

Сара растет настоящей красавицей!

суббота, 14 декабря 2019, 13:28
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Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева поделилась с поклонниками серией снимков своей младшей дочери Сары, которой 14 декабря исполняется 10 лет.

Фото артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На снимках именинница позирует с трендовой в этом сезоне прической - мелкими кудрями в стиле афро. Публикацию Вера комментировать не стала, лишь отметила, что Саре - 10 лет.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Подписчики Брежневой оставляют поздравления девочке, не прошли мимо поста и коллеги певицы. "Какая девочка. Поздравляю", - отметила Санта Димопулос. Дизайнер Катя Сильченко написала: "Мама, поздравляю с днем рождения светлой и такой нежной девочки".

Напомним, что Сару певица родила от украинского бизнесмена Михаила Кипермана. Брежнева также воспитывает 18-летнюю дочь Соню от первого супруга Виталия Войченко.

Сейчас артистка замужем за продюсером Константином Меладзе, который старше нее на 18 лет. Пара тайно расписалась в Италии в 2015 году. Поклонники с нетерпением ждут, когда у звездных супругов родится малыш и постоянно подозревают певицу в беременности.

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