Рэперша Alyona Alyona анонсировала новый клип смелым фото в купальнике

В конце ноября рэперша Аlyona Аlyona выпустила эпатажный клип на песню Мамин суп, а теперь интригует поклонников очередной новинкой. Анонс предстоящего музыкального видео исполнительница сделала в Instagram, опубликовав фото в купальнике.

"Забирай свои комменты, забирай свои лайки… Уже совсем скоро удивлю вас новым клипом. Как думаете, с кем будет фит?" - спросила звезда украинской хип-хоп сцены, пообещав первым троим угадавшим "секретный подарочек".

Чаще всего фанаты Алены упоминали Марув, с которой рэперша недавно устроила фотосессию в латексных комбинезонах. Также популярными вариантами стали Джамала, Монатик, Киевстонер и Джери Хейл.

Ранее одно из крупнейших изданий в США The New York Times включило alyona alyona в список 15 европейских артистов, на которых стоит обратить внимание.

Тина Кароль и Юлия Санина выпустили совместный трек "Вільна". Текст певицам написала Alyona Alyona.

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