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Джамала в День святого Николая сделала поклонникам сюрприз - авторские колыбельные

Теперь все малыши будут охотнее засыпать и крепче спать ночью

четверг, 19 декабря 2019, 09:51
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Украинская певица Джамала порадовала поклонников сразу двумя музыкальными новинками. Исполнительница презентовала авторские колыбельные - "Спи, мій принце, спи" и "Спи, принцесо, спи".

Премьера треков состоялась в День святого Николая, который ежегодно отмечается 19 декабря. "В это волшебное утро, когда дети находят подарки и сладости под подушками, я хочу сделать свой подарок! Он особенный и дорогой для меня, это мои авторские колыбельные", - сообщила Джа.

Колыбельную "Спи, мій принце, спи" певица написала еще до рождения своего первенца.

"Где-то на 5-6 месяце беременности, уже с довольно заметным животиком, я пришла к врачу и услышала вопрос: Джамала, вы же, наверное, уже и колыбельную поете своему ребенку? Я растерялась: А что, можно? Он уже слышит? На что врач ответила: Конечно! В тот момент я решила, что у моего сыночка должна быть своя личная песня, под которую он будет засыпать!", - поделилась Джамала.

Позже певица написала так называемую девочковую версию колыбельной - "Спи, принцесо, спи".

  • Ранее Джамала показала милые семейные снимки. Певица вместе с мужем Бекиром и маленьким сыном Эмиром-Рахманом устроили осеннюю фотосессию на природе.
  • Также исполнительница записала с малышом импровизированное выступление, а ролик выложила в свой микроблог. На кадрах видео Эмир-Рахман стучит ручками по гитаре, а Джамала в это время поет.

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