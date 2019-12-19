RU  UA

Лайм

Экс-участница "МастерШеф" рассказала о личной трагедии, которая произошла во время съемок шоу

Женщина потеряла любимого мужчину

четверг, 19 декабря 2019, 18:17
читати статтю українською

Анастасия Погосова, которая принимала участие в девятом сезоне кулинарного шоу "МастерШеф" канала СТБ, потеряла в автокатастрофе любимого мужчину.

Об этом женщина рассказала в интервью "КП" в Украине". По ее словам, трагедия произошла во время съемок проекта.

"Мой любимый мужчина приезжал ко мне, когда у нас был выходной. Возвращаясь домой, он погиб в автокатастрофе. На следующий день я вышла на съемки. Это большая победа над собой. Я понимала, что у нас шоу и оно должно продолжаться. Он очень хотел, чтобы я участвовала в проекте, всегда поддерживал, говорил, что я самая лучшая", - рассказала Анастасия.

Анастасия Погосова пришла на "МастерШеф", чтобы показать на своем примере всем женщинам за 40, что можно добиться всего в любом возрасте. Однако в 12 выпуске ее участие в проекте закончилось.

Напомним, что в сентябре этого года Анастасия Погосова одержала победу на международном конкурсе пышной красоты Mrs. Extraordinary of the World, который проходил в Нью-Дели (Индия).

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Идеальная троица: Педан поделился архивным фото с Фреймут и Притулой

Александр Педан показал фото со времен "Подъема", на котором запечатлены молодые Ольга Фреймут и Сергей Притула.

Группа ТІК выпустила новогодний клип со звездой "Дизель Шоу": видео

В новом клипе группы ТІК "Новый год" снялась актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко.

Обнимашки и нежные поцелуи: Маша Ефросинина поделилась невероятно трогательным видео с мужем

Ролик телеведущая посвятила выпуску праздничной коллекции своего бренда одежды Mashsh.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: