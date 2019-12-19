Экс-участница "МастерШеф" рассказала о личной трагедии, которая произошла во время съемок шоу

Анастасия Погосова, которая принимала участие в девятом сезоне кулинарного шоу "МастерШеф" канала СТБ, потеряла в автокатастрофе любимого мужчину.

Об этом женщина рассказала в интервью "КП" в Украине". По ее словам, трагедия произошла во время съемок проекта.

"Мой любимый мужчина приезжал ко мне, когда у нас был выходной. Возвращаясь домой, он погиб в автокатастрофе. На следующий день я вышла на съемки. Это большая победа над собой. Я понимала, что у нас шоу и оно должно продолжаться. Он очень хотел, чтобы я участвовала в проекте, всегда поддерживал, говорил, что я самая лучшая", - рассказала Анастасия.

Анастасия Погосова пришла на "МастерШеф", чтобы показать на своем примере всем женщинам за 40, что можно добиться всего в любом возрасте. Однако в 12 выпуске ее участие в проекте закончилось.

Напомним, что в сентябре этого года Анастасия Погосова одержала победу на международном конкурсе пышной красоты Mrs. Extraordinary of the World, который проходил в Нью-Дели (Индия).

Финалист восьмого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ Владислав Мицкевич женился. Радостной новостью кулинар поделился с подписчиками на своей странице в Instagram.

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