Кара Делевинь романтично поздравила девушку с днем рождения серией приватных фото

Модель и актриса Кара Делевинь встречается со звездой сериала "Милые обманщицы" Эшли Бенсон уже полтора года. Несмотря на фейковую новость о расставании, пара продолжает радовать фанатов милыми совместными фото и признаниями. Так, новую порцию романтики Делевинь выдала в честь 30-летия подруги в своем Instagram.

Эшли БенсонФото: @caradelevingne в Instagram

"С Днем Рождения, Эшли Бенсон. Я могу сказать так много, но больше всего в наших отношения я люблю и ценю то, что мне это не нужно, потому что ТЫ ЗНАЕШЬ, и это все, что имеет значение. Это ты и я, моя любимая. Мое безопасное место. Ты позволила мне быть глупой, ты позволила мне быть дикой, ты поддерживаешь мою свободу, безопасность и любопытство. Мне кажется, что я знаю тебя всю свою жизнь, и я так горжусь тем, что ты превращаешься в женщину, которой ты всегда мечталf быть. Я люблю тебя без слов, моя сладкая, ангельское личико, сварливая задница, сладкие щечки, никогда не скучающая Бенсон", - написала Кара.

Вместе с поздравлением звезда фильмов "Отряд самоубийц", "Валериан и город тысячи планет" и сериала "Карнивал Роу" опубликовала несколько личных фотографий. Среди них нашлось место и пикантным снимкам, где пара вместе купается в ванной.

Фото: @caradelevingne в Instagram

Фото: @caradelevingne в Instagram

Фото: @caradelevingne в Instagram

Фото: @caradelevingne в Instagram

Фото: @caradelevingne в Instagram

В августе соцсети гудели о свадьбе Эшли Бенсон и Кары Делевинь. Вот только ее, похоже, не было.

Билли Айлиш исполнилось 18 лет. В честь этого певица порадовала фанатов мини-фильмом о своем взрослении.

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