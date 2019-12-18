Билли Айлиш исполнилось 18: певица порадовала фанатов мини-фильмом о своем взрослении

18 декабря певица Билли Айлиш празднует совершеннолетие. В свои 18 лет номинантка на Грэмми-2020 собирает стадионы, а ее клипы на YouTube набирают миллионы просмотров. В день рождения девушка не забыла о фанатах, опубликовав в Instagram очаровательный мини-фильм с архивными кадрами из детства.

Фото: @billieeilish в Instagram

На видео маленькая Билли играет с пианино, капризничает, радуется, танцует и поет свои первые песни. В конце ролика появляются кадры с концертов, на которых молодая звезда выступает для тысяч восторженных фанатов.

Праздничное видео Билли Айлиш собрало сотни тысяч комментариев. К поздравлениям фанатов присоединились ее коллеги по сцене, в том числе Аврил Лавин и Кэти Перри.

"Я плачу, ты такая драгоценность", - написала растроганная Перри.

Фото: @billieeilish в Instagram

Ранее в интервью журналу ELLE Билли Айлиш обещала изменить стиль одежды после совершеннолетия.

"Я буду женщиной, - сказала Билли. - Я хочу показать свое тело. Что делать, если я хочу снять видео, где хочу выглядеть соблазнительно? Не порно! Но я знаю, что люди скажут: "Я потерял всякое уважение к ней". Я не могу победить!"

YouTube назвал самые популярные видео 2019 года в Украине и мире. Особым успехом в этом году отличились певицы Ариана Гранде и Билли Айлиш.

Главный редактор Vogue оценила стиль Билли Айлиш, за которым певица прячет свое тело Анна Винтур ответила в YouTube на вопросы фолловеров.

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