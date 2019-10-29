RU  UA

Лайм

Беременная Эшли Грэм выбрала на Хэллоуин сексуальный наряд

Будущая мама примерила секси-костюм

вторник, 29 октября 2019, 15:53
читати статтю українською

Американская plus-size модель Эшли Грэм, которая совсем скоро родит первенца, показала свой образ на Хэллоуин. Пышнотелая красотка перевоплотилась в героиню мультфильма "Кто подставил кролика Роджера" - соблазнительную Джессику Рэббит.

Фото нового образа знаменитость показала в своем Instagram. На снимках Эшли позирует в красном латексном платье с высоким вырезом, которое обтягивает ее фигуру и подчеркивает аппетитные формы беременной модели. Судя по внушительным размерам живота, Грэм родит совсем скоро.

Не забыла модель и о традиционных элементах этого образа - парике огненного цвета, ярком макияже и фиолетовых перчатках. А вот от каблуков будущая мама решила отказаться. Для удобства модель выбрала яркие кроссовки.

Напомним, что о беременности 31-летней plus-size модели стало известно в августе этого года. Знаменитость вместе с мужем опубликовала видео, где сообщили о грядущем пополнении в семье.

Эшли Грэм – модель мирового уровня. Она представляет коллекции знаменитых дизайнеров и не боится сниматься даже в нижнем белье. Ее тонкая талия и широкие бедра делают ее весьма аппетитной.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Бренд ESCADA отметил открытие нового бутика в Киеве: кто из звезд пришел на вечеринку

24 октября в Киеве состоялось торжественное открытие нового магазина ESCADA.

Модные тренды осени: 10 теплых вещей, без которых не обойтись в ноябре

Самые актуальные фишки месяца

Зеленский с женой встретились с императором Японии: для этого у первой леди был особый наряд

Первая леди Украины Елена Зеленская для приема в Токио выбрала платье украинского дизайнера Ивана Фролова.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: