Беременная Эшли Грэм выбрала на Хэллоуин сексуальный наряд

Американская plus-size модель Эшли Грэм, которая совсем скоро родит первенца, показала свой образ на Хэллоуин. Пышнотелая красотка перевоплотилась в героиню мультфильма "Кто подставил кролика Роджера" - соблазнительную Джессику Рэббит.

Фото нового образа знаменитость показала в своем Instagram. На снимках Эшли позирует в красном латексном платье с высоким вырезом, которое обтягивает ее фигуру и подчеркивает аппетитные формы беременной модели. Судя по внушительным размерам живота, Грэм родит совсем скоро.

Не забыла модель и о традиционных элементах этого образа - парике огненного цвета, ярком макияже и фиолетовых перчатках. А вот от каблуков будущая мама решила отказаться. Для удобства модель выбрала яркие кроссовки.

Напомним, что о беременности 31-летней plus-size модели стало известно в августе этого года. Знаменитость вместе с мужем опубликовала видео, где сообщили о грядущем пополнении в семье.

Эшли Грэм – модель мирового уровня. Она представляет коллекции знаменитых дизайнеров и не боится сниматься даже в нижнем белье. Ее тонкая талия и широкие бедра делают ее весьма аппетитной.

Украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как готовится к самому страшному празднику года - Хэллоуину. Знаменитость перевоплотилась в героиню фильма "Семейка Адамсов" - Мартишу (Morticia Addams), а фото выложила в своем Instagram.

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