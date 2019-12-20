Pianoбой решил потеснить новогодние хиты и клипы новой трогательной песней: видео

Дмитрий Шуров (Pianoбой) выпустил к праздникам трогательную новогоднюю песню "Якщо хочеш Новий рік", в которой рассказал о семье и отношениях. В клипе к треку сам музыкант предстал в образе Санта-Клауса, приносящего мир в сердца людей.

В каждой семье, как под крышкой пианино, попадаются черные и белые полосы. Случаются ссоры и недопонимания. Но семья - она превыше всего, а объятья родных способны залечивать душевные раны.

Как отметили в пресс-службе артиста, новый трек "Якщо хочеш Новий рік" имеет все шансы подвинуть в новогодних хит-парадах укоренившиеся тематические песни зарубежных артистов. Давайте-ка дадим шанс это проверить.

Хип-хоп-исполнительница alyona alyona и певица Джамала выпустили клип к треку "Забирай". Он рассказывает об обратной стороне популярности в эпоху интернета и соцсетей.

Группа KAZKA презентовала песню "Грай" - пятый сингл из нового альбома NIRVANA, релиз которого запланирован на 27 декабря. И, похоже, у трека есть все шансы стать новым хитом.

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