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Принц Гарри и Меган Маркл признались, где уединятся на новогодние праздники

Пара проведет отпуск в тысячах километров от дома

понедельник, 23 декабря 2019, 15:40
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Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, где проведут свой зимний отпуск. Ранее сообщалось, что пара не будет праздновать Рождество с королевской семьей. Теперь пресс-секретарь сообщил, что герцог и герцогиня Сассекские решили провести время в Канаде, где Маркл жила во время съемок в сериале "Форс-мажоры".

"Решение обосноваться в Канаде отражает важность этой страны Содружества для них обоих, - говорится в заявлении. - Герцог Сассекский был частым гостем в Канаде на протяжении многих лет. Страна также была домом для герцогини в течение семи лет, прежде чем она стала членом королевской семьи. Они хотят разделить дружелюбие канадского народа и красоту местного ландшафта со своим маленьким сыном".

В ноябре Букингемский дворец объявил, что герцог и герцогиня Сассекские не присоединятся к своим монаршим родственникам в королевском поместье Сандрингем в Норфолке. Чтобы пресечь слухи о напряженных отношениях в королевской семье, общественность заверили, что королева благословила планы внука и его супруги на Рождество.

"Это решение соответствует прецеденту, установленному ранее другими членами Королевской семьи, и пользуется поддержкой Ее Величества Королевы", - говорилось в заявлении.

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