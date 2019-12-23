Принц Гарри и Меган Маркл признались, где уединятся на новогодние праздники

Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, где проведут свой зимний отпуск. Ранее сообщалось, что пара не будет праздновать Рождество с королевской семьей. Теперь пресс-секретарь сообщил, что герцог и герцогиня Сассекские решили провести время в Канаде, где Маркл жила во время съемок в сериале "Форс-мажоры".

"Решение обосноваться в Канаде отражает важность этой страны Содружества для них обоих, - говорится в заявлении. - Герцог Сассекский был частым гостем в Канаде на протяжении многих лет. Страна также была домом для герцогини в течение семи лет, прежде чем она стала членом королевской семьи. Они хотят разделить дружелюбие канадского народа и красоту местного ландшафта со своим маленьким сыном".

В ноябре Букингемский дворец объявил, что герцог и герцогиня Сассекские не присоединятся к своим монаршим родственникам в королевском поместье Сандрингем в Норфолке. Чтобы пресечь слухи о напряженных отношениях в королевской семье, общественность заверили, что королева благословила планы внука и его супруги на Рождество.

"Это решение соответствует прецеденту, установленному ранее другими членами Королевской семьи, и пользуется поддержкой Ее Величества Королевы", - говорилось в заявлении.

Кейт Миддлтон на публике оттолкнула принца Уильяма. СМИ тут же решили, что дело идет к разводу.

Королевская семья поделилась милым праздничным портретом. На нем 6-летний принц Джордж готовит пудинг в окружении отца, дедушки и прабабушки-королевы.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.