Меган Маркл порадовала соцсети милым фото принца Гарри и сына Арчи

Меган Маркл и принц Гарри поздравили соцсети с Новым годом, опубликовав в Instagram короткое видео, в котором представлена новая фотография их 7-месячного сына Арчи.

"Желаем всем вам счастливого Нового года и благодарим за постоянную поддержку! Мы рады были встретить многих из вас во всем мире и не можем дождаться встреч в следующем году. Мы надеемся, что 2020 год принесет каждому из вас здоровье и счастье", - написали герцог и герцогиня Сассексские.

Солнечное фото принца Гарри, держащего на руках Арчи, особенно порадовало поклонников королевской семьи. Автором снимка стала сама Меган Маркл, а сделан он был в ноябре 2019 года.

Портрет отца и сына является частью видео, в котором показаны памятные моменты королевской пары в 2019 году. Оно включает их тур по Африке, танце Гарри с защитницей окружающей среды Джейн Гудолл, крещение Арчи, Меган и Кейт Миддлтон на чемпионате Уимблдон, День памяти и многое другое.

Принц Уильям спланировал роскошный отпуск ко дню рождения Кейт Миддлтон. СМИ сообщают, что королевская семья уединится на частном острове в Карибском бассейне.

Шикарный ресторан отказался принять принца Гарри и Меган Маркл. В заведении были рады королевским гостям, но выполнить требования службы безопасности не смогли.

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