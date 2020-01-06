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Украинская певица сообщила о смерти родного человека

Новый год для Наталки Карпы начался с печального события

понедельник, 6 января 2020, 09:56
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Украинская певица Наталка Карпа, которая недавно впервые стала мамой, рассказала о семейной утрате - из жизни ушла ее любимая бабушка Наталья.

Болью потери артистка поделилась с поклонниками на личной странице в Instagram. Наталка написала трогательный пост, в котором рассказала, что бабушка сыграла важную роль в ее жизни. Свою публикацию певица сопроводила черно-белым снимком родного человека.

"Моя бабушка Наталья сыграла важную роль в формировании свои внуков. Первая молитва... мы выучили с ней... Первый опыт в Бьюти сфере ... я не о косметике, а об элементарном правиле правильного вытирания промокающими движениями после умывания. Первое блюдо... которое приготовила по ее рецепту... до сих пор дома есть пожелтевший лист переписи рецепта, который рука не поднимается выбросить.. Первая влюбленность и первые разочарования... все она не показывая вида, помогала в юной головке разложить по полочкам", - поделилась Наталка.

Певица добавила, что не смогла попасть на похороны бабушки. "Мне очень больно, что не могу провести ее в последний путь... так хочется хотя бы на несколько минут, в родной Добромиль, где закрывая глаза проплывает беззаботное детство, юность, а также недавнее настоящее", - написала Карпа.

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