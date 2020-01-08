Джамала показала рождественские фото семьи, и маленький сын-стиляга пленил сердца ее фанов

Украинская певица Джамала продолжает радовать поклонников милыми семейными снимками. На этот раз знаменитость показала фото, сделанные накануне Рождества.

Артистка устроила праздничную фотосессию на фоне елки, для которой позировала вместе с мужем и годовалым сыном. Результатом съемки Джа поделилась на личной странице в Instagram.

Певица выбрала для фотосъемки клетчатый брючный костюм, Бекир позировал в темных брюках и белой рубашке, а малыш Эмир-Рахман был одет в синие джинсы, белый свитер и забавные ботинки.

Поклонники певицы не смогли пройти мимо теплой и душевной публикации. Они назвали семью Джамалы образцовой, но больше всего комплиментов досталось маленькому Эмирке.

"Малой такой классный, воображуля", "Сынок у вас такой забавный", "Милые. Какой все же классный фотосет", "Такие замечательные", "Какие же вы милые", "Очень классный сынок", - пишут фанаты в комментариях под постом артистки.

Ранее Джамала порадовала поклонников сразу двумя музыкальными новинками. Исполнительница презентовала авторские колыбельные - "Спи, мій принце, спи" и "Спи, принцесо, спи".

Также исполнительница записала с малышом импровизированное выступление, а ролик выложила в свой микроблог. На кадрах видео Эмир-Рахман стучит ручками по гитаре, а Джамала в это время поет.

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