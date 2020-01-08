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Джамала показала рождественские фото семьи, и маленький сын-стиляга пленил сердца ее фанов

Певица устроила праздничную фотосессию с самыми близкими людьми

среда, 8 января 2020, 15:17
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Украинская певица Джамала продолжает радовать поклонников милыми семейными снимками. На этот раз знаменитость показала фото, сделанные накануне Рождества.

Артистка устроила праздничную фотосессию на фоне елки, для которой позировала вместе с мужем и годовалым сыном. Результатом съемки Джа поделилась на личной странице в Instagram.

Певица выбрала для фотосъемки клетчатый брючный костюм, Бекир позировал в темных брюках и белой рубашке, а малыш Эмир-Рахман был одет в синие джинсы, белый свитер и забавные ботинки.

Поклонники певицы не смогли пройти мимо теплой и душевной публикации. Они назвали семью Джамалы образцовой, но больше всего комплиментов досталось маленькому Эмирке.

"Малой такой классный, воображуля", "Сынок у вас такой забавный", "Милые. Какой все же классный фотосет", "Такие замечательные", "Какие же вы милые", "Очень классный сынок", - пишут фанаты в комментариях под постом артистки.

  • Ранее Джамала порадовала поклонников сразу двумя музыкальными новинками. Исполнительница презентовала авторские колыбельные - "Спи, мій принце, спи" и "Спи, принцесо, спи".
  • Также исполнительница записала с малышом импровизированное выступление, а ролик выложила в свой микроблог. На кадрах видео Эмир-Рахман стучит ручками по гитаре, а Джамала в это время поет.

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