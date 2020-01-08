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Надя Дорофеева провела тур по роскошному дому: как обустроились за городом певица и ее муж (видео)

Певица показала спальню, ванную комнату и огромную гардеробную

среда, 8 января 2020, 17:28
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Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и ее муж Владимир Дантес переехали в частный дом. До недавнего времени звездные супруги показывали лишь, как их новое жилище выглядит снаружи, а сейчас певица решила провести небольшую экскурсию.

Рум-тур Надя сделала в новом выпуске своего влога. Исполнительница показала спальню, ванную комнату, а также мечту каждой девушки - огромную гардеробную.

В этой комнате помимо шкафов, где хранится повседневная одежда и сценические костюмы певицы, находится большое количество зеркал. Пол гардеробной устелен пушистым ковром.

Напомним, что до недавнего времени Надя Дорофеева и Владимир Дантес жили на съемной квартире. Певец утверждал, что снимать квартиру - более рентабельно, но все средства для покупки собственного жилья у них есть.

Желание жить в собственном доме у супругов появилось полтора года назад, когда они увидели жилище Дмитрия Монатика (MONATIK) и его жены Ирины Демичевой.

  • Надя Дорофеева и Владимир Дантес счастливы в отношениях 8 лет, 4 из которых - в законном браке. За этот период у влюбленных возникало много ссор и скандалов на почве ревности. Об этом певец откровенно рассказал в одном из недавних интервью.
  • Солистка "Время и Стекло" впервые рассказала о заболевании, которое ее постигло 9 лет назад. Интересно, что в тот момент Надя познакомилась со своим будущим супругом, музыкантом Владимиром Дантесом.

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