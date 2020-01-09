RU  UA

Лайм

Не знаю, должен ли он быть биологическим: Маша Ефросинина задумалась о третьем ребенке

Телеведущая мечтает о большой семье

четверг, 9 января 2020, 09:54
читати статтю українською

Украинская телеведущая и мама двоих детей Маша Ефросинина удивила поклонников неожиданным признанием: она хочет еще детей.

Об этом она откровенно рассказала в интервью каналу "Украина". По словам 40-летней Маши, она всерьез задумалась о третьем ребенке. Более того, знаменитость рассматривает вариант усыновления.

"Да, я думаю о третьем ребенке, но решиться пока не могу, – призналась Ефросинина. – Возможно, возраст, но я не из тех женщин, которые думают о возрасте – не знаю. Иногда мне кажется, что дочь и сынишка это уже классно, но, когда я приезжаю в детские дома, вижу детей... поэтому это очень сложная тема. Не так легко ответить о третьем ребенке и не знаю, должен ли он быть биологическим, но для того нужна поддержка семьи".

Напомним, что Маша Ефросинина и Тимур Хромаев в браке уже 16 лет, но это не мешает им сохранять любовь и романтику в отношениях. Сегодня супруги воспитывают двоих детей - 15-летнюю дочь Нану и 5-летнего сына Александра.

  • Ранее Маша Ефросинина рассказала, что была против партнерских родов. Знаменитость не хотела, чтобы муж присутствовал при рождении их детей.
  • А недавно телеведущая впервые рассказала о болезни 15-летней дочери Наны, в симптомах которой врачи подозревали страшные недуги. Врачи долго не могли поставить диагноз, и все это время мать не находила себе места.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Королева Елизавета ответила на решение принца Гарри и Меган Маркл сложить полномочия

Королева Елизавета II о решении принца Гарри и Меган Маркл сложить полномочия старших членов королевской семьи: обсуждение на ранней стадии

Начинается новая эпоха: артисты Mozgi Entertainment объединились для совместного новогоднего клипа

Подопечные продюсерского центра Потапа и Ирины Горовой выпустили совместную песню "20s" и новогодний клип.

В сети обсуждают резкое похудение Адель: как певица сбросила больше 20 кг

Фото похудевшей Адель - как певица Адель сбросила вес

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: