Не знаю, должен ли он быть биологическим: Маша Ефросинина задумалась о третьем ребенке

Украинская телеведущая и мама двоих детей Маша Ефросинина удивила поклонников неожиданным признанием: она хочет еще детей.

Об этом она откровенно рассказала в интервью каналу "Украина". По словам 40-летней Маши, она всерьез задумалась о третьем ребенке. Более того, знаменитость рассматривает вариант усыновления.

"Да, я думаю о третьем ребенке, но решиться пока не могу, – призналась Ефросинина. – Возможно, возраст, но я не из тех женщин, которые думают о возрасте – не знаю. Иногда мне кажется, что дочь и сынишка это уже классно, но, когда я приезжаю в детские дома, вижу детей... поэтому это очень сложная тема. Не так легко ответить о третьем ребенке и не знаю, должен ли он быть биологическим, но для того нужна поддержка семьи".

Напомним, что Маша Ефросинина и Тимур Хромаев в браке уже 16 лет, но это не мешает им сохранять любовь и романтику в отношениях. Сегодня супруги воспитывают двоих детей - 15-летнюю дочь Нану и 5-летнего сына Александра.

Ранее Маша Ефросинина рассказала, что была против партнерских родов. Знаменитость не хотела, чтобы муж присутствовал при рождении их детей.

А недавно телеведущая впервые рассказала о болезни 15-летней дочери Наны, в симптомах которой врачи подозревали страшные недуги. Врачи долго не могли поставить диагноз, и все это время мать не находила себе места.

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